В МЭА предупредили, что остановка поставок СПГ через Суэцкий канал увеличит затраты

В агентстве отметили, что это также удлинит маршруты

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Остановка транзита СПГ-танкеров через Суэцкий пролив приведет к росту затрат на перевозку сжиженного газа и существенному удлинению маршрутов его доставки, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа.

"В 2023 году почти 4% мировых потоков СПГ (или 20 млрд куб. м) направлялось на запад через Суэцкий канал. Более 90% этого объема было поставлено из Катара в Европу. Все поставки СПГ из Катара в Европу осуществлялись транзитом через Суэцкий канал, поскольку это самый короткий торговый маршрут. После решения Qatar Energy прекратить отправку своих судов со сжиженным газом через Красное море в январе 2024 года поставки катарского СПГ в Европу осуществляются через мыс Доброй Надежды, что удваивает время доставки по сравнению с транзитом через Суэцкий канал", - сказано в отчете.

Это может оказать давление на спотовые ставки фрахтования СПГ и в конечном итоге привести к росту затрат на поставку СПГ, отмечает МЭА.

Если же эскалация конфликта на Ближнем Востоке затронет отгрузки Катара, на долю которого приходилось 20% мировых поставок СПГ в 2023 году, и ОАЭ через Ормузский пролив, то это будет иметь серьезные последствия для мировых рынков, подчеркнули в агентстве.

Рост числа нападений в Баб-эль-Мандебском проливе уже повысил риски для безопасности на море и увеличил региональные расходы на страхование. Поставки из США на рынки Азии и Ближнего Востока превысили половину от общего объема транзитных потоков на восток через Суэцкий канал в 2023 году. Сроки транспортировки американского СПГ на запад Индии увеличились бы примерно на пять дней, если бы поставки осуществлялись через мыс Доброй Надежды, а не через Суэцкий канал.

Засуха в Панамском канале в 2023 году также привела к увеличению сроков поставки СПГ из США и может сказаться на стоимости фрахта, говорится в отчете. В 2023 году количество судов с СПГ из США, проходящих через Панамский канал, резко сократилось в пользу альтернативных маршрутов через Суэцкий канал и мимо мыса Доброй Надежды. При этом путь из Мексиканского залива в Японию через Суэцкий канал занимает чуть больше месяца, а маршрут через мыс Доброй Надежды составляет около 40 дней, по сравнению с чуть более чем 20 днями при проходе через Панамский канал.