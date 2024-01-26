Собянин: число электробусов в Москве до конца года возрастет в 1,5 раза

Более 800 электробусов поставят в столицу до конца года, отметил мэр Москвы

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Количество электробусов в Москве до конца 2024 года возрастет более чем в 1,5 раза, сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Больше 800 электробусов поставят в Москву до конца этого года. В 2023-м мы получили свыше 350 машин, в итоге общее число электробусов в городе превысило 1,4 тыс. Инновационная техника выходит на маршруты вместо автобусов. Экологичный транспорт снижает негативное влияние на окружающую среду", - написал мэр.

Он подчеркнул, что все электробусы - российского производства. "Они обслуживаются по контрактам жизненного цикла. То есть в течение 15 лет производитель следит за исправностью каждой машины", - добавил Собянин.

Градоначальник отметил, что Москва первая в России начала строить современные электробусные парки. Сегодня их уже три: "Красная Пахра", "Митино" и "Салтыковка".