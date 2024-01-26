Эксперт: приостановка выдачи разрешений на СПГ-проекты в США может затянуться до выборов

Аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман отметил, что это можно рассматривать как часть предвыборной компании

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Приостановка выдачи разрешений американскими властями на реализацию новых СПГ-проектов и одобрения новых контрактов на экспорт в негативном сценарии может затянуться вплоть до выборов президента США этой осенью, заявил ТАСС аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. Если остановка процедуры продлится несколько месяцев, то это может привести к переносу рассматриваемых проектов.

"В базовом сценарии мы полагаем, что приостановка может продлиться в пределах нескольких месяцев. В наиболее негативном для производителей СПГ сценарии приостановка может затянуться до выборов США. Электорат демократов в США в среднем уделяет климатической повестке больше внимания, чем электорат республиканцев. На этом фоне данный шаг можно рассматривать как часть предвыборной компании", - считает Кауфман.

При этом пока что речь идет лишь о приостановке выдачи разрешений на реализацию проектов, запуск которых мог бы состояться не ранее чем через три-четыре года, отмечает аналитик. Соответственно, на краткосрочный баланс спроса и предложения на рынке газа решение администрации Байдена не окажет.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американские власти приостановят процедуры одобрения новых контрактов на экспорт СПГ из страны. Данный шаг может привести к задержке принятия инвестиционных решений по возведению новых предприятий по производству СПГ, поясняет агентство Reuters.

Однако если приостановка выдачи разрешений продлится более нескольких месяцев, то перенос четырех находящихся на рассмотрении Минэнерго США проектов выглядит неизбежным, добавляет Кауфман.

"В США наблюдается явный профицит потенциальных проектов в сфере СПГ на фоне энергетического кризиса 2021-2023 годов. По данным Rystad Energy, по состоянию на весну 2023 года суммарная мощность проектов в США в состоянии pre-fid (на этапе до принятия окончательного инвестрешения - прим. ТАСС) составляла 333 млн тонн. Конечно, лишь небольшая часть данных проектов действительно сможет достичь хотя бы стадии fid (финальное инвестрешение - прим. ТАСС), однако недостатка в планируемых проектов в США нет даже с учетом возможных задержек", - заключил аналитик "Финама".

Объем мирового экспорта СПГ в 2023 году вырос всего на 2%, что стало минимальным показателем с 2014 года, не считая исключительного падения в ковидном 2020 году, сообщало Международное энергетическое агентство (МЭА). По итогам 2024 года прогнозируется рост на 3,5%. При этом США в прошлом году впервые стали главным мировым экспортером СПГ (116 млрд куб. м), обогнав Австралию и Катар (по 106 млрд куб. м). Вместе эти три страны обеспечили около 60% мирового предложения сжиженного газа.