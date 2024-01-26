Эксперт назвал возможную причину ограничения разрешений на СПГ-проекты в США

Решение может быть связано с опасениями избытка мощностей на рынке и последующего падения мировых цен на газ, заявил директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Приостановка выдачи разрешений властями США на реализацию новых СПГ-проектов может быть связано с опасениями избытка мощностей на рынке и последующего падения мировых цен на газ, заявил ТАСС директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. При этом президенту США Джо Байдену важно продемонстрировать электорату свою приверженность борьбе с изменением климата, и после выборов ограничения могут снять.

"Возможно, что пауза в выдаче разрешений связана и с опасениями относительно формирования крупного и долгосрочного избытка мировых мощностей по сжижению газа, начиная с 2026-2027 годов, о чем уже несколько лет хором говорят эксперты. Это грозит падением мировых цен на газ, особенно на СПГ, подобно событиям 2019-2020 годов, когда цены в Европе и Азии достигали экстремально низких значений. Кроме того, под вопросом будет полноценная загрузка построенных заводов и их финансовая устойчивость. Ожидаемый переизбыток связан, в основном, именно с США, поэтому вполне разумно охладить планы компаний", - считает Белогорьев.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американские власти приостановят процедуры одобрения новых контрактов на экспорт СПГ из страны.

При этом само ужесточение политики в области экспорта СПГ все равно довольно неожиданно и имеет явный предвыборный характер. "Для Байдена как кандидата президенты от демократической партии важно продемонстрировать свою приверженность борьбе с изменением климата, поскольку эта тема является одной из "якорных" для демократического электората. А безудержный рост производства СПГ в США давно критикуется экологическими активистами", - отметил эксперт, добавив, что ограничение носит временный характер и почти наверняка будет отменено после президентских выборов в ноябре.

Однако влияние запрета будет ограниченным - оно не коснется действующих и уже строящихся заводов, подчеркнул Белогорьев. При этом условия выдачи разрешений на экспорт в будущем, видимо, ужесточатся, полагает он.

По словам Белогорьева, растущий спрос на газ со стороны СПГ-заводов впервые сделал внутренние оптовые цены на газ в США восприимчивыми к динамике цен на международных рынках, что заставляет крупных потребителей лоббировать ограничение экспорта СПГ, выросшего за последние три года на 90%.

О мировом рынке СПГ

Объем мирового экспорта СПГ в прошлом году вырос всего на 2%, что стало минимальным показателем с 2014 года, не считая исключительного падения в ковидном 2020 году, сообщало Международное энергетическое агентство (МЭА). По итогам 2024 года прогнозируется рост на 3,5%.

При этом США в прошлом году впервые стали главным мировым экспортером СПГ (116 млрд куб. м), обогнав Австралию и Катар (по 106 млрд куб. м). Вместе эти три страны обеспечили около 60% мирового предложения сжиженного газа.