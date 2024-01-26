Инвестиции в развитие СЖД увеличились на 5 млрд рублей в 2023 году

Всего реализовано проектов на сумму 30 млрд рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 января. /ТАСС/. Северная железная дорога в 2023 году реализовала инвестиционные проекты на сумму 30 млрд рублей, это на 5 млрд рублей больше, чем в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба Северной железной дороги.

"Инвестиции ОАО "РЖД" в развитие Северной магистрали составили 30 млрд рублей в 2023 году. <…> В 2022 году сумма инвестиций в развитие СЖД составляла 25 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Инвестиции были направлены на развитие железнодорожных подходов к портам Северо-Запада России. На станции Череповец II в Вологодской области были достроены три новых приемоотправочных пути по 1,5 км. Удлиняются приемоотправочные пути на десяти станциях участка Маленьга - Обозерская в Архангельской области. Выполнено техническое перевооружение моста с вертикально-подъемной системой через Северную Двину в Архангельске.

В прошлом году была проведена масштабная реконструкция вокзального комплекса Кострома, создан современный и комфортный транспортно-пересадочный узел. Началось строительство транспортно-пересадочного узла в Переславле-Залесском Ярославской области. Также в 2023 году парк локомотивов пополнили 26 единиц: 11 магистральных грузовых тепловозов и 15 маневровых тепловозов.

"Капитально отремонтировано более 360 км пути, в том числе с использованием инновационной техники российского производства, также приобретенной по инвестиционной программе: рельсоукладочный комплекс и выправочная машина", - уточнили в пресс-службе.

В Архангельске в 2023 году открыт транспортно-логистический центр. Продолжались работы по развитию грузового двора в Сыктывкаре.