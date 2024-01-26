Глава ВЭБ.РФ заявил, что БРИКС "переживет без Аргентины" в своем составе

При этом латиноамериканская страна пострадает от своего решения, считает Игорь Шувалов

КАЗАНЬ, 26 января. /ТАСС/. Игорь Шувалов полагает, что решение Аргентины не вступать в БРИКС не окажет существенного влияния на объединение, при этом латиноамериканская страна пострадает от своего решения. Об этом глава ВЭБ.РФ рассказал на встрече со школьниками, студентами и молодыми преподавателями в Казани. Россия в 2024 году председательствует в БРИКС (встреча пройдет в Казани), ВЭБ.РФ при этом стал председателем в механизме межбанковского сотрудничества.

"В Аргентине о присоединении заявило уходящее руководство, но на выборах победил другой кандидат, который не поддерживает эту повестку. В его компетенции и возможности провести другое решение. <…> Новый президент Аргентины считает, что его страна не должна входить в БРИКС и сделал соответствующее заявление. И думаю, что они не приедут, конечно же, в Казань. Ну и зря. Потеряют очень многое. Лучше бы приехали, посмотрели, как другие люди живут, может быть, чему-то научились", - сказал Шувалов.

Он напомнил, что действующий состав объединения входят ключевые страны-производители и страны-потребители.

"Я думаю, что БРИКС в расширенном составе без Аргентины переживет. <…> Интересная страна (Аргентина - прим. ТАСС), талантливое население, много людей, но их макроэкономическая модель, конечно, оставляет желать лучшего. А все-таки главные производители и потребители в мире - две страны. Это Китай и Индия. Они в БРИКС входят", - добавил Шувалов.

В декабре прошлого года официальный представитель администрации аргентинского президента Мануэль Адорни подтвердил, что Буэнос-Айрес официально уведомил лидеров стран БРИКС об отказе от присоединения к объединению. В тексте писем, которые были направлены президенту России Владимиру Путину, президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве, премьер-министру Индии Нарендре Моди и председателю КНР Си Цзиньпину, говорилось, что новые власти Аргентины в "настоящее время считают нецелесообразным вступление" в БРИКС, куда республика была принята в августе.

Группа БРИКС с момента основания в 2006 году прошла через две волны расширения. В 2011 году к первоначальному составу, в который входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась ЮАР. В августе 2023 года в объединение пригласили еще шесть стран, включая Аргентину.