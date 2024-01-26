Решетников: объем перевалки грузов через порты Петербурга ожидается на уровне 2021 года

Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что снижение перекрывается увеличением перевалки через Усть-Лугу и Приморск

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Объем перевалки грузов через порты Санкт-Петербурга по итогам 2023 года ожидается на уровне 2021 года, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.

"В результате, по итогам 2023 года объем перевалки через морские порты [Санкт-Петербурга] ожидается практически на том же уровне, что и в 2021 [году]", - сказал министр.

При этом внутри агломерации идет перераспределение: снижение объемов Большого порта Санкт-Петербург перекрывается увеличением перевалки через Усть-Лугу и Приморск, добавил Решетников.

В ноябре 2023 года министр транспорта Виталий Савельев заявлял, что объем перевалки грузов в морских портах России по итогам 2023 года может достигнуть 850 млн тонн.

По данным Росморречфлота, грузооборот морских портов РФ за январь - октябрь 2023 года вырос на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 749,3 млн тонн.