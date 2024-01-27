Фицо заявил, что Украина совершит ошибку, если не обеспечит транзит газа из РФ в Европу

Премьер-министр Словакии отметил, что этот вопрос также касается Италии и Австрии

БРАТИСЛАВА, 27 января. /ТАСС/. Украина сделает огромную ошибку, если не создаст условия для транзита газа из России в Европу после окончания в конце 2024 года срока действия соглашения с компанией "Газпром". Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью сетевому телеканалу информационного агентства TASR.

"Я думаю, что они (украинцы - прим. ТАСС) совершат огромную ошибку, если не создадут условия для транзита российского газа в Европу, поскольку это вопрос, касающийся не только Словакии, но и Италии и Австрии, которые поддерживают эту идею [продления соглашения]", - сказал он.

По мнению Фицо, существует решение, касающееся продолжения транзита и после завершения действия пятилетнего соглашения, заключенного в конце 2019 года между компанией "Нафтогаз Украины" и "Газпромом". "Есть возможность [продолжения транзита российского газа после 2024 года]. Я буду очень рад, если найдется решение. Возможно, без прямого участия украинских фирм", - отметил он. По словам главы правительства, словацкие компании могли бы заключить прямые соглашения с "Газпромом". "Все можно сделать [в этом направлении]. Все будет зависеть от воли украинцев гарантировать осуществление этого транзита", - считает он.

"Это такая особенная ситуация для всех. Понимаю, что по политическим соображениям Украина не может позволить себе продлить соглашение с "Газпромом", но, с другой стороны, Украина понимает, что транзит российского газа через ее территорию приносит ей какие-то средства, оплату за транзит", - добавил Фицо.