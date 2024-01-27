Газета The Washington Post со ссылкой на комментарий пресс-секретаря президента РФ сообщила, что шаги Москвы направлены на создание альтернатив

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг предположение о том, что Россия работает над подрывом доминирования США в мировой финансовой системе, отметив, что шаги РФ направлены на создание альтернатив. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на комментарий пресс-секретаря президента РФ.

Действия, предпринятые "коллективным Западом", по словам Пескова, подрывают доверие без какого-либо вмешательства со стороны Москвы.

РФ "тщательно следит за [ситуацией] и строит новую систему экономических нейронов, потому что предыдущая система оказалась ненадежной, ложной и опасной", приводит слова представителя Кремля издание.