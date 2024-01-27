"Газпром" намерен нарастить мощности переработки газа почти втрое

Они достигнут 140 млрд куб. м, заявил замглавы компании Олег Аксютин

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. "Газпром" после реализации проекта Амурского ГПЗ и комплекса в Усть-Луге нарастит свои мощности переработки газа почти втрое, до 140 млрд куб. м. Об этом заявил замглавы "Газпрома" Олег Аксютин в рамках пленарной сессии Дня энергетики на выставке-форуме "Россия".

"Возможность переработки газа ПАО "Газпром" увеличится почти в три раза - с 50 млрд [куб. м] сегодня до 140 [млрд куб. м]", - сказал он.

Такого показателя компании удастся достичь после реализации проектов Амурского ГПЗ и комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, отметил Аксютин.

Россия за последние 15 лет увеличила экспорт СПГ до 45 млрд куб. м в год, добавил Аксютин. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что Россия в 2023 году экспортировала около 43,6 млрд куб. м СПГ.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.