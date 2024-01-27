Министр инвестиций Мьянмы надеется вывести проекты с РФ в практическую плоскость

Кан Зо также рассчитывает нарастить продуктивный диалог стран

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Мьянма рассчитывает вывести экономические проекты с Россией в практическую плоскость и нарастить продуктивный диалог стран. Об этом заявил министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы Кан Зо по итогам двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, проходящей на полях выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве.

"Я убежден, что эта сессия только укрепит существующие связи, а также позволит вывести многие проекты в практическую плоскость и позволит наращивать продуктивный диалог", - отметил он.

Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.