Лихачев заявил, что практически все "атомные технологии" РФ "являются суверенными"

Глава Росатома в очередной раз подчеркнул, что госкорпорация является лидером в строительстве АЭС за пределами России

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Практически 100% технологий, применяемых Росатомом, - отечественные. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, выступая в День энергетики на Международном форуме-выставке "Россия" на ВДНХ.

"Немаловажно, что все наши атомные технологии являются суверенными", - сказал Лихачев на пленарной сессии "ТЭК России: новые возможности для развития".

Из презентации, представленной гендиректором Росатома, следует, что объем российских технологий, применяемых в атомной отрасли, достигает 98%. Глава российской атомной отрасли в очередной раз подчеркнул, что Росатом является лидером в строительстве АЭС за пределами России. "Абсолютными лидерами мы являемся в экспорте атомных технологий. На сегодняшний день 25 проектов реализуются по схеме "экспорт АЭС", из них 22 проекта - наши", - отметил Лихачев.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.