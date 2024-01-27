Министр инвестиций Мьянмы пригласил бизнес из РФ инвестировать в разные сферы

Кан Зо подчеркнул, что сейчас Россия уже инвестирует "большое количество средств" в самые разные области

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Мьянма приглашает российский бизнес инвестировать в разные сферы двустороннего сотрудничества. Об этом заявил журналистам министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы Кан Зо по итогам двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству на полях выставки-форума "Россия".

"Мы приглашаем в настоящий момент инвесторов из России инвестировать в разные области нашего сотрудничества. Мы можем обеспечить защиту инвестиций. У нас есть очень сильная комиссия", - отметил он.

Министр подчеркнул, что сейчас Россия уже инвестирует "большое количество средств" в самые разные области. "В добычу полезных ископаемых, в разведку разных месторождений, а кроме того, в образование. В частности, например, в школы, где преподают русский язык. Мы сотрудничаем по этому направлению с Дальневосточным федеральным университетом. Кроме того, есть инвестиции в науку, медицину и научно-исследовательские комплексы, - добавил он. - Мы надеемся, что будет и дальше развиваться наше сотрудничество".

Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.