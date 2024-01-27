Решетников заявил о планах расширить поставки минеральных продуктов в Мьянму

Министр экономического развития подчеркнул, что страна является крупным поставщиком в Россию сельскохозяйственных товаров и продукции легкой промышленности

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Россия заинтересована в расширении поставок минеральных продуктов в Мьянму. Об этом журналистам сообщил министр экономического развития России Максим Решетников по итогам четвертого заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое прошло на площадке ВДНХ.

"Мы поставляем в Мьянму и заинтересованы в расширении поставок минеральных продуктов, мы по запросу Мьянмы поставляем туда нефтепродукты, топливо, дизель. Заинтересованы в поставках удобрений, фармацевтики, машино-технической продукции", - сказал Решетников.

Министр подчеркнул, что Мьянма является крупным поставщиком в Россию сельскохозяйственной продукции и продукции легкой промышленности.

"Обсуждается несколько крупных проектов индустриализации в Мьянме, связанных с энергетикой, с портами, с логистикой. Ряд проектов уже входит в такую стадию, что называется строительную", - сказал он, добавив, что уже обеспечена площадка для завода по производству удобрений, который существенно повысит продуктивность выращивания риса в республике.