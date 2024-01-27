В "Газпром нефти" считают, что добыча нефти будет зависеть от квоты ОПЕК+ для РФ

Глава компании также рассказал о планах по увеличению добычи углеводородов

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. "Газпром нефть" в этом году планирует увеличить добычу углеводородов, добыча нефти будет зависеть от той квоты, которая будет установлена решением ОПЕК+ для России. Об этом журналистам сказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах Дня энергетики на международной выставке-форуме "Россия".

"В прошлом году увеличили объемы добычи. В этом также планируем. Что касается нефти, то все будет зависеть от квоты, которая будет установлена ОПЕК+ для Российской Федерации", - сказал он.

Кроме того, глава "Газпром нефти" отметил, что сейчас нет необходимости в новых решениях ОПЕК +, организация уже приняла решение о сокращениях и они фактически начинают действовать в январе.

"ОПЕК+ уже приняла решение о сокращениях. Они фактически начинаются в январе. С другой стороны, мы приближаемся к весеннему сезону, и к сезонному росту спроса на нефть. Это достаточно скоро, через два месяца. Поэтому на данный момент нет необходимости менять (параметры сделки ОПЕК+ - прим. ТАСС)", - отметил он .

Несколько стран ОПЕК+, в том числе и Россия, придерживаются с весны 2023 года и до конца 2024 года добровольных сокращений добычи нефти. Общий объем сокращения составляет 1,66 млн б/с.

Кроме того, Саудовская Аравия дополнительно сокращает добычу еще на 1 млн б/с с июля прошлого года и до конца первого квартала 2024 года. А Россия с сентября и до конца марта следующего года снижает поставки нефти на мировые рынки на 300 тыс. б/с, в августе поставки сокращались на 500 тыс. б/с. Еще несколько стран ОПЕК+ в первом квартале 2024 года сокращают добычу 700 тыс. б/с.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.