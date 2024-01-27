Глава "Газпром нефти" заявил, что дискуссия о дальнейшей корректировке демпфера не ведется

Российский бюджет в 2023 году выплатил нефтяным компаниям по топливному демпферу 1,588 трлн рублей против 2,171 трлн в 2022 году, следует из статистики Минфина

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Вопрос о дальнейшей корректировке топливного демпфера сейчас не обсуждается, сказал журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах Дня энергетики на международной выставке-форуме "Россия".

"На данный момент нет, обсуждений, дискуссий нет", - сказал он.

Российский бюджет в 2023 году выплатил нефтяным компаниям по топливному демпферу 1,588 трлн рублей против 2,171 трлн в 2022 году, следует из статистики Минфина.

Нефтяники получают демпфер, если поставляют топливо на российский рынок по цене не выше определенного уровня - так называемой точки отсечения. В течение всего сентября топливо на бирже торговалось существенно выше этой планки. При этом с сентября заработала корректировка механизма, которая, по сути, сократила выплаты по топливному демпферу на 50%.

С октября 2023 года в России вновь действует прежний порядок расчета выплат по демпферу нефтяным компаниям. На фоне значительного роста биржевых цен на топливо было принято решение вернуть коэффициент к первоначальному состоянию.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.