Решетников заявил о росте поставок нефтепродуктов из РФ в Мьянму

Министр экономического развития отметил, что и российская сторона стала больше закупать текстиля, риса, фруктов и рома из Мьянмы

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Россия нарастила поставки нефтепродуктов в Мьянму. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе бизнес-форума с предпринимателями Мьянмы и РФ.

"Ответили на запрос коллег и увеличили поставки нефтепродуктов. Расширили ассортимент экспорта продовольственных товаров. Рассчитываем начать поставки IT-решений и другой новой для нашего товарооборота продукции", - сказал министр.

Он добавил, что и российская сторона стала больше закупать текстиля, риса, фруктов и рома из Мьянмы.

"Для этого приглашаем коллег активнее презентовать свой товар на профильных выставках в России. Участвовать в международных экономических форумах в Санкт-Петербурге и Владивостоке и других важных для бизнеса мероприятиях", - отметил Решетников.