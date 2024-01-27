Объем инвестиций РФ в экономику Мьянмы составил $94 млн

Министр инвестиций и внешнеэкономических связей страны Кан Зо отметил, что РФ находится находится на 26 месте в рейтинге инвесторов

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Объем российских инвестиций в экономику Мьянмы составляет $94 млн, в стране рассчитывают, что Россия выйдет на лидирующие позиции на этом направлении. Об этом заявил министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы Кан Зо на российско-мьянманском бизнес-форуме на полях выставки-форума "Россия".

"Мы видим, что сейчас приходят российские инвестиции в размере $94 миллиона. Таков объем инвестиций. Из 52 стран Россия сейчас находится на 26 месте в таком рейтинге инвесторов, - отметил министр. - Мы надеемся, что Россия сможет выйти на первые места списка наших инвесторов".

Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.