"Интер РАО" ожидает экспорта электроэнергии на уровне 2023 года

Официальный представитель компании Александра Панина отметила, что компания экспортирует электроэнергию в Казахстан, Китай, Монголию, Турцию, Киргизию, Азербайджан и Белоруссию

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Компания "Интер РАО" ожидает, что в 2024 году экспорт электроэнергии будет на уровне прошлого года - около 10,7 млрд кВт⋅ч. Об этом журналистам сообщила официальный представитель компании Александра Панина в кулуарах Дня энергетики в рамках Международной выставки-форума "Россия".

"Посмотрим, как 2024 год пойдет, будем надеяться, что около этих величин", - сказала она.

Панина отметила, что компания экспортирует электроэнергию в Казахстан, Китай, Монголию, Турцию, Киргизию, Азербайджан и Белоруссию.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.