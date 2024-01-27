На выставке в Шэньяне 150 дистрибьюторов Китая проведут переговоры с бизнесом РФ

Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина отметила, что надеется на установление долгосрочного сотрудничества с китайскими дистрибьюторами

ШЭНЬЯН /Китай/, 27 января. /ТАСС/. 150 китайских дистрибьюторов проведут встречи с представителями российского бизнеса на полях выставки "Сделано в России", проходящей в городе Шэньян на северо-востоке КНР. Об этом рассказала журналистам генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

"У нас здесь работает большая зона B2B переговоров, - сказала она. - 150 китайских дистрибьюторов уже подтвердили свое согласие на переговоры". Она отметила, что РЭЦ надеется на установление долгосрочного сотрудничества с китайскими дистрибьюторами, "чтобы российская продукция здесь имела постоянное присутствие".

По словам Никишиной ассортимент, представленный на выставке, преимущественно не знаком китайским потребителям, поэтому важнейшая задача выставки - повысить узнаваемость конкретных российских брендов.

"Узнаваемость российской продукции - это один из главных стоп-факторов, которые не позволяют нам выйти с розничными продажами", - сказала она. Российский продовольственный бизнес присутствует на рынке Китая в основном в виде оптовых продаж: зерна, масла и мяса, сказала Никишина. По ее словам, среди розничных товаров китайские потребители хорошо узнают российские кондитерские изделия, мороженное, шоколад и молочную продукцию.

"Сделано в России"

В мероприятии, которое проходит с 27 января по 4 февраля в китайских городах Шэньян и Далянь, принимают участие около 130 компаний из 30 регионов России. Среди них производители мясной продукции "Мираторг" и "Черкизово", пивоваренная компания "Балтика", холдинг "Объединенные кондитеры" и кондитерское объединение "Славянка", производитель макаронных изделий и муки "Макфа", производитель консервированной овощной продукции "Дядя Ваня", дальневосточная компания "Русский краб" и многие другие. На выставке представлены почти 1,5 тыс. наименований товаров. Цель мероприятия - заинтересовать и вовлечь посетителей в работу ярмарки и повысить узнаваемость продукции под брендом "Сделано в России".

Гости ярмарки смогут не только оценить продукцию российских производителей, но и послушать музыкальные коллективы из России и Китая, поучаствовать в мастер-классах по традиционным российским промыслам, а также посетить фотозону в русском стиле. Организаторы ожидают, что на выставке побывают порядка 3 млн человек.

Годы культуры России и Китая проходят в 2024-2025 гг. Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" дает старт серии мероприятий по продвижению российского экспорта в провинциях КНР в течение этих двух лет. Выставка проходит при поддержке Российского экспортного центра, правительства России и правительства провинции Ляонин.