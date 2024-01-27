Товарооборот провинции Ляонин с РФ составил около $7,6 млрд

Генконсул России Сергей Черненко отметил, что объем торговли с провинцией Цзилинь увеличился до $4,1 млрд

ШЭНЬЯН /КИТАЙ/, 27 января. /ТАСС/. Товарооборот провинции Ляонин на северо-востоке Китая с российскими регионами по итогам 2023 года достиг 54,9 млрд юаней ($7,6 млрд), это на 53% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил ТАСС генеральный консул РФ в Шэньяне Сергей Черненко в связи с открытием в регионе фестиваля-ярмарки "Сделано в России"

Импорт из России, уточнил дипломат, вырос до 40,5 млрд юаней ($5,6 млрд, рост на 63,5%), экспорт - до 14,4 млрд юаней ($2 млрд, рост на 29,4%). Объем торговли с провинцией Цзилинь увеличился на 71,6%, до 29,7 млрд юаней ($4,1 млрд), из которых на долю отечественного экспорта пришлось 9,3 млрд юаней, а импорта в РФ - 20,4 млрд юаней.

Темпы роста товарооборота провинций, относящихся к Шэньянскому консульскому округу, с российскими партнерами превышают общий показатель внешнеторговой динамики России и Китая, что позволяет говорить о большой роли и перспективах региона в процессах двустороннего взаимодействия, считает генконсул.

За 2023 год вернулся к уровню до пандемии экспорт в Северо-Восточный Китай морепродуктов. На 77,5% увеличился объем поставок в Ляонин минерального топлива. Из России также поступает пищевая продукция, металлы, древесина. Из провинций Ляонин и Цзилинь в России везут электротехническое и механическое оборудование, продукцию химической промышленности и металлургии, автомобили, строительные материалы.

Экспорт из провинции Цзилинь транспортных средств и их комплектующих за прошедший год вырос в 6,2 раза, до 12,7 млрд юаней. В провинции расположен Первый автомобильный завод (FAW), выпускающий, в частности, премиальный бренд "Хунци" ("Красное знамя").

Открытие фестиваля-ярмарки "Сделано в России" состоялось в Шэньяне - административном центре северо-восточной китайской провинции Ляонин. В мероприятии принимают участие около 130 компаний из 30 регионов России. Среди них производители мясной продукции "Мираторг" и "Черкизово", пивоваренная компания "Балтика", холдинг "Объединенные кондитеры" и кондитерское объединение "Славянка", производитель макаронных изделий и муки "Макфа", производитель консервированной овощной продукции "Дядя Ваня", дальневосточная компания "Русский краб" и многие другие.