В США заявили, что пересматривают решение о смягчении санкций против Венесуэлы

Согласно заявлению Госдепартамента, это связано с решением венесуэльского Верховного суда о поражении в политических правах лидера правой оппозиции Марии Корины Мачадо

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. США пересматривают санкционную политику в отношении Венесуэлы после решения Верховного суда страны о поражении в политических правах лидера правой оппозиции Марии Корины Мачадо. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

Как говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллера, это решение суда "противоречит намерению представителей [администрации] Николаса Мадуро провести конкурентные выборы президента Венесуэлы в 2024 году". В Госдепартаменте подчеркнули, что вердикт Верховного суда Венесуэлы не соответствует обязательствам, "взятым Мадуро и его представителями в рамках достигнутых в Барбадосе предвыборных договоренностей, предусматривающих разрешение всем партиям выдвигать собственного кандидата на президентских выборах".

"США в настоящий момент пересматривают санкционную политику в отношении Венесуэлы в свете последних событий и недавнего политического преследования демократических кандидатов от оппозиции и гражданского общества", - отмечается в заявлении.

Правительство Венесуэлы и Унитарная платформа, объединяющая радикальную оппозицию, 17 октября 2023 года заключили на переговорах в Барбадосе "Частичный договор о политических правах и электоральных гарантиях для всех" на президентских выборах 2024 года, который, по утверждениям американской администрации, должен предоставить возможность участия в выборах всем оппозиционным лидерам. Власти США в ответ на это смягчили введенные против Венесуэлы санкции в нефтегазовом, финансовом и золотодобывающем секторах. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби настаивал на выполнении достигнутых в Барбадосе соглашений и не исключал возможности восстановить американские санкции.

США и их союзники ввели в отношении Венесуэлы более 900 различных односторонних рестрикций. Наибольший ущерб экономике Венесуэлы нанесли жесткие санкции 2019 года в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA. По некоторым данным, от американских санкций против нефтегазовой промышленности Венесуэла потеряла более $232 млрд, порядка $30 млрд, принадлежащих республике, заблокированы в западных банках.