Компании РФ и Китая обсуждают инвестиции на ярмарке "Сделано в России"

Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина пояснила, что бизнес уже получил логистические маршруты, коридоры и сервисы, которые позволяют сделать доставку продукции в КНР более удобной и дешевой

ШЭНЬЯН /Китай/, 28 января. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Российские и китайские предприятия обсуждают инвестиционные возможности на первой ярмарке-фестивале "Сделано в России", которая проходит в северо-восточной провинции КНР Ляонин. Об этом корреспонденту ТАСС рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина на открытии выставки в Шэньяне - административном центре региона.

"Китайские и российские компании разговаривают про все аспекты торговли, выявляют возможные комбинации производственного процесса и инвестиционных фаз, которые можно делать на территории друг друга", - сказала Никишина. Глава РЭЦ уточнила, что речь идет о кооперации и переносе части производства либо на территорию России, либо на территорию Китая. Она добавила, что это поможет снизить себестоимость производимой продукции.

По ее словам, российский бизнес уже получил логистические маршруты, коридоры и сервисы, которые позволяют сделать доставку продукции из России в Китай более удобной и дешевой. "Здесь на выставке присутствуют и представители логистических компаний, ведутся переговоры по снятию тех стоп-факторов, которые мешают сейчас транспортировать продукцию", - отметила Никишина.

В ярмарке-фестивале "Сделано в России", которая проходит с 27 января по 4 февраля в городах Шэньян и Далянь, принимают участие около 130 компаний из 30 регионов России. Среди них производители мясной продукции "Мираторг" и "Черкизово", пивоваренная компания "Балтика", холдинг "Объединенные кондитеры" и кондитерское объединение "Славянка", производитель макаронных изделий и муки "Макфа", производитель консервированной овощной продукции "Дядя Ваня", дальневосточная компания "Русский краб". На выставке представлено почти 1,5 тыс. наименований товаров. Цель мероприятия - заинтересовать и вовлечь посетителей в работу ярмарки и повысить узнаваемость продукции под брендом "Сделано в России".

Гости ярмарки смогут не только оценить продукцию российских производителей, но и послушать музыкальные коллективы из России и Китая, поучаствовать в мастер-классах по традиционным российским промыслам, а также посетить фотозону в русском стиле. Организаторы ожидают, что на выставке побывают порядка 3 млн человек.

Годы культуры России и Китая проходят в 2024-2025 годах. Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" дает старт серии мероприятий по продвижению российского экспорта в провинциях КНР в течение этих двух лет. Выставка проходит при поддержке Российского экспортного центра, правительства России и правительства провинции Ляонин.