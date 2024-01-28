Волгоградская область за 2023 год нарастила производство яиц на 1,1%

По данным комитета сельского хозяйства региона, в 2024 года объемы намерены сохранить

ВОЛГОГРАД, 28 января. /ТАСС/. Объемы производства яиц в Волгоградской области в 2023 году выросли на 1,1% по отношению к 2022 году - до 835 млн штук. На 2024 год планируется сохранение производственных объемов, сообщили ТАСС в комитете сельского хозяйства региона.

"Производство яиц в Волгоградской области в 2023 году составило 835 млн штук, что выше уровня прошлого года, в 2022 году - 825,8 млн штук. Производственными планами птицефабрик на 2024 год предусмотрено сохранение объемов производства яиц на территории региона", - сказали в комитете.

В ведомстве уточнили, что обеспеченность региона пищевым яйцом составляет 128,6%. Более 60% от общего объема яиц выпускается на крупных птицефабриках и около 40% - в личных подсобных хозяйствах. Промышленным производством яиц в регионе занимаются АО "Агрофирма "Восток" Николаевского района, АО "Птицефабрика "Волжская" Среднеахтубинского района, ООО "Городищенская птицефабрика" Городищенского района и ОАО "Степное" Урюпинского района.

Рост стоимости куриных яиц

Позже в России в последние месяцы наблюдался рост цен на куриные яйца. Цены в декабре 2023 года, по данным Росстата, выросли на 18% по сравнению с предыдущим месяцем, а по сравнению с аналогичным периодом 2022 года яйца подорожали на 61,35%.

Президент России Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции в декабре объяснил рост цен на куриное яйцо увеличением спроса и заверил, что ситуация с их стоимостью должна улучшиться.

Федеральная антимонопольная служба России зафиксировала повышение средневзвешенных оптово-отпускных цен на куриные яйца в нескольких регионах, в том числе в Волгоградской области, в отношении производителей возбудили дела по признакам заключения картельных соглашений. В волгоградском регионе одновременное повышение цен на куриные яйца выявили со стороны ООО "Городищенская птицефабрика", АО "Птицефабрика "Волжская", АО "Агрофирма "Восток" и ОАО "Степное". В декабре 2023 года компании допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен на куриные яйца от 45 до 100% в сравнении с октябрем.

По данным Минсельхоза России, стоимость куриных яиц у производителей в России на 24 января снизилась за неделю на 0,2% и 0,4% за первую и вторую категории - до 89,66 и 78,21 рубля соответственно.