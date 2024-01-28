ЛДПР обсудит с кабмином строительство дороги Владивосток - Находка

По словам председателя партии Леонида Слуцкого, объект имеет большое значение для роста экономики

ВЛАДИВОСТОК, 28 января. /ТАСС/. ЛДПР намерена обсудить с правительством России ускорение строительства трассы Владивосток - Находка в Приморье, чтобы полностью открыть ее уже в 2024 году. Об этом сообщил председатель партии Леонид Слуцкий на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

"Откладывать такой проект на следующий год нецелесообразно. На ближайшем правительственном часе с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным фракция ЛДПР обсудит реализацию этого проекта", - сказал Слуцкий.

По его словам, Дальний Восток имеет колоссальное значение для развития страны и становится новым окном для роста экономики. "Нужно сделать упор на [развитие] транспортной логистики, особенно на строительство автодороги Владивосток - Находка. Будем добиваться запуска дороги в 2024 году", - добавил Слуцкий.

Запуск первой очереди автодороги Владивосток - Находка - порт Восточный состоялся в Приморском крае в июне 2023 года. Трасса должна обеспечить проезд от Владивостока до Находки без заезда в поселки Артемовский, Штыково и Шкотово, что позволит значительно сократить время в пути. Для строительства объекта из федерального бюджета удалось привлечь почти 22 млрд рублей. В 2024 году планируется закончить строительство участка до города Большой Камень.