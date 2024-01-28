Володин считает, что контроль за банками по сбору долгов позволит защитить права должников

Законом устанавливается, что должник и кредитор могут взаимодействовать по электронной почте и через "Госуслуги"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Закон, позволяющий судебным приставам контролировать деятельность банков и микрокредитных организаций по сбору долгов с граждан, позволит защитить права должников. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводятся в Telegram-канале палаты парламента.

"Это решение позволит комплексно защитить права должников", - отметил Володин, говоря о законодательных изменениях, вступающих в силу в феврале. Законом устанавливается, что должник и кредитор могут взаимодействовать по электронной почте и через "Госуслуги".

Также с февраля банки обязаны будут бесплатно информировать вкладчиков об истечении срока их вкладов. В публикации Telegram-канала отмечается, что, к примеру, по срочным вкладам это нужно будет сделать не позднее чем за пять дней до истечения срока. "Информировать будут способом, предусмотренным договором для обмена информацией между банком и вкладчиком", - говорится в посте.

Кроме того, председатель палаты парламента отметил, что с февраля проиндексируют материнский капитал и другие социальные выплаты. "Материнский капитал составит 630,4 тыс. рублей на первого ребенка и 833 тыс. рублей - на второго. Кроме того, на 7,4% вырастут более 40 различных пособий и компенсаций. Приоритет государства - в полной мере обеспечивать все социальные обязательства. Необходимые для этого средства предусмотрены в федеральном бюджете", - отметил Володин.