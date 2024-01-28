СМИ: иранские ВМС захватили танкер с контрабандным топливом в Персидском заливе

По информации Tasnim, военнослужащие Ирана захватили судно с 2 млн л контрабандного топлива по решению суда

ДУБАЙ, 28 января. /ТАСС/. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) захватили в Персидском заливе танкер, перевозивший контрабандное топливо. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его информации, иранские военнослужащие захватили судно с 2 млн л контрабандного топлива по решению суда. Правоохранительные органы исламской республики задержали 14 членов экипажа.

Как заявил командующий военно-морским округом КСИР генерал Хейдар Хенариян Меград, судно под флагом одного из государств Океании "находилось под разведывательным наблюдением с момента дозаправки и было захвачено после входа в оперативный район ВМС".