Якутия направит 625 млн рублей на субсидирование билетов жителям арктических районов

Финансирование программы необходимо увеличить на 757,7 млн рублей, считают в Минтрансе республики

ЯКУТСК, 29 января. /ТАСС/. Из госбюджета Якутии в 2024 году на программу субсидирования авиабилетов для жителей арктических районов республики будет выделено 625 млн рублей, сообщили ТАСС в Минтрансе региона.

"В 2023 году на субсидирование авиабилетов для жителей арктических районов направлено 605 млн рублей, что позволило перевезти 34,9 тыс. пассажиров по льготным тарифам. На субсидирование перевозок в 2024-м предусмотрено 625 млн рублей", - отметили в министерстве.

Субсидированные билеты продаются для жителей, которые зарегистрированы на территории арктических районов Якутии, для них были сняты возрастные ограничения и установлен круглогодичный период. В Арктическую зону входят 13 районов Якутии: Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Нижнеколымский, Жиганский, Момский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский и Эвено-Бытантайский.

"На билеты необходимо увеличение финансирования программы на сумму 757,7 млн рублей. Это позволит увеличить квоту субсидируемых мест в два раза", - добавили в Минтрансе Якутии. В настоящее время квота составляет 9-10 мест. Ведомство подготовило соответствующие бюджетные заявки для рассмотрения правительственной комиссией по бюджетным проектировкам.

В 2024 году в Якутии на программы субсидирования воздушных перевозок из средств госбюджета республики предусмотрено свыше 1 млрд 152,2 млн рублей. В 2023 году на эти цели был направлен 1 млрд 134,4 млн рублей.