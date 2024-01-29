В Приморье планируют расширить и перевести на газовое топливо Партизанскую ГРЭС

Стоимость работ превысит 7 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 29 января. /ТАСС/. Власти Приморского края расширяют Партизанскую ГРЭС: планируется перевести ее на газовое топливо и добавить два энергоблока по 140 мегаватт. Стоимость работ на одном из крупнейших энергообъектов юго-востока Приморья превышает 7 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам пленарного совещания под руководством губернатора Олега Кожемяко.

"В этом году Партизанской ГРЭС исполняется 70 лет. Стоимость ее расширения превышает 7 млрд рублей. Предусматривается и третья очередь модернизации станции. Однако основной вид топлива на ГРЭС - это уголь, причем привозной, не приморский. И перевод станции на газ позволит существенно разгрузить Восточный полигон железной дороги", - приводит пресс-служба слова генерального директора АО "ДГК" Константина Ильковского.

Также специалисты добавили, что министр энергетики и газоснабжения Приморья Андрей Леонтьев сообщил, что сейчас готовится обращение в адрес Газпрома о корректировке схемы газоснабжения Партизанского округа на 2026-2030 годы, куда будет включена, в том числе и Приморская ГРЭС.

"Приморская ГРЭС является не только крупным энергообъектом края, но и может стать очагом культуры и туризма, уже сейчас рядом построена гребная база, готовящая спортсменов мирового класса. Правительство подготовит необходимые документы для взаимодействия с Минэнерго России и Газпроммежрегионгаз", - сказал в ходе совещания Кожемяко.

О Партизанской ГРЭС

Запуск Партизанской ГРЭС в Приморском крае состоялся в 1954 году. Сегодня ГРЭС - основной источник электричества на юго-востоке края: в Партизанске, Находке, а также Партизанском, Лазовском и Ольгинском районе. В числе самых крупных потребителей: железная дорога на участке Смоляниново - Мыс Астафьева, крупные порты и заводы в городе Находка, тепличный комбинат "Лазурное" и более 300 физических потребителей тепла и энергии юго-восточной части Приморья.

Станция входит в филиал "Дальневосточной генерирующей компании" "Приморская генерация". Реализация инвестиционного проекта "Расширение Партизанской ГРЭС" осуществляется в рамках обеспечения внешнего электроснабжения тяговых подстанций второго этапа развития Восточного полигона железных дорог ОАО "РЖД".