Evergrande с долгами $300 млрд приостановил торги акциями в Гонконге

В ходе утренней сессии стоимость акций одной из крупнейших девелоперских компаний Китая упала до 0,163 гонконгского доллара

ГОНКОНГ, 29 января. /ТАСС/. Одна из крупнейших девелоперских компаний Китая Evergrande приостановила торги своими акциями на Гонконгской фондовой бирже. Об этом говорится в сообщении компании на торговой площадке.

Утром в понедельник ценные бумаги Evergrande упали в цене на 20,87% на фоне решения Высокого суда Гонконга о ликвидации предприятия за долги. Как свидетельствуют данные торговой площадки, в ходе утренней сессии стоимость акций Evergrande упала до 0,163 гонконгского доллара ($0,02).

Торги ценными бумагами Evergrande приостанавливались несколько раз: они были заморожены на полтора года - с марта 2022 по август 2023 года - из-за проблем с отчетностью компании. Кроме того, в сентябре и октябре прошлого года торги акциями девелопера также приостанавливались из-за информации о расследовании в отношении председателя совета директоров Evergrande Group Сюй Цзяиня.

Evergrande после нескольких лет бурного роста и активных заимствований в 2021 году объявила о дефолте по платежам в адрес кредиторов и субподрядчиков. Пытаясь избежать банкротства, компания начала распродавать активы.

17 июля 2023 года Evergrande с большим опозданием опубликовала два финансовых отчета - за 2021 и 2022 годы. Согласно последнему из этих документов, суммарный объем долговых обязательств девелопера к концу 2022 года снизился в годовом выражении на 5,5%, составив 2,437 трлн юаней (около $340 млрд). Крах Evergrande спровоцировал серьезный кризис на рынке недвижимости Китая: суммарный метраж запущенных в 2022 году новых проектов по итогам года сократился на 39,4% в годовом выражении, до 1,206 млрд кв. м.