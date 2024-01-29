В Москве предприятие сократило время производства спецдеталей на 62% благодаря нацпроекту

Для повышения выработки и ликвидации потерь были доработаны технические процессы и перераспределены операции между цехами

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Производитель топливной аппаратуры в Москве усовершенствовал выпуск деталей и сократил время производства на 62% благодаря национальному проекту "Производительность труда". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"На протяжении шести месяцев предприятие совместно с экспертами Регионального центра компетенций Москвы оптимизировало процесс производства специальных осевых деталей, которые используются в топливной аппаратуре авиационных двигателей", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что для повышения выработки и ликвидации потерь были доработаны технические процессы и перераспределены операции между цехами. Предприятие применило новые марки материалов, усовершенствовало систему обслуживания и ремонта оборудования. Благодаря этим мероприятиям объем выпуска увеличился на 85% - с 865 до 1 600 штук в смену. Инструментам бережливого производства обучено 26 сотрудников и подготовлено два внутренних инструктора, которые в дальнейшем будут внедрять культуру непрерывных улучшений на производстве.

Национальный проект "Производительность труда" - мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Москве нацпроект реализуется с начала 2022 года. До конца 2024 года в нем сможет принять участие 441 предприятие.