ЕАБР ожидает, что реальная зарплата в Белоруссии в 2024 продолжит расти

Как подчеркнули эксперты Евразийского банка развития, темпы годового роста заработной платы в номинальном выражении по-прежнему остаются высокими

МИНСК, 29 января. /ТАСС/. Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) ожидают роста заработной платы в Белоруссии в 2024 году.

"На фоне повышения базовой ставки, определяющей зарплату в бюджетном секторе, на 6,4% с 1 января 2024 года, а также высокого спроса на рабочую силу, ожидаем сохранения роста заработной платы в 2024 году", - сказано в обзоре ЕАБР.

В нем подчеркивается, что темпы годового роста заработной платы в номинальном выражении по-прежнему остаются высокими - 18,6% в декабре и 19,9% в ноябре 2023 года. При этом ускорение инфляции в декабре оказало влияние на снижение темпов роста реальной заработной платы.

По данным Белстата, средняя номинальная начисленная зарплата в декабре 2023 года составила 2271 белорусский рубль (около $714).