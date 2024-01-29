Мобильные группы ФТС в 2023 году задержали 91,5 тыс. т перевозимых с нарушениями товаров

Нелегальные товары перевозили 7,6 тыс. транспортных средств

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Мобильные группы Федеральной таможенной службы (ФТС) России выявили и задержали за 2023 год 91,5 тыс. т товаров, перевозимых с нарушением законодательства РФ. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"В 2023 году мобильными группами ФТС России выявлено 91,5 тыс. т товаров, перевозимых с нарушением законодательства РФ. В их числе 1,5 тыс. т "санкционки", 1,3 тыс. т продукции без обязательной маркировки средствами идентификации и 476 т контрафакта", - отметили в службе.

Почти 20 тыс. т выявленных грузов предназначались к незаконному вывозу из России, включая 5 тыс. т машинного оборудования и более 14 тыс. т лесоматериалов.

Нелегальные товары перевозили 7,6 тыс. транспортных средств. В отношении перевозчиков возбуждено 152 уголовных дела и 2 851 дело об административных правонарушениях.