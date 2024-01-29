China Eastern Airlines запустила прямой рейс Москва - Шэньян

Соответствующее соглашение было подписано на открытии ярмарки-фестиваля "Сделано в России" в Шэньяне

ШЭНЬЯН /Китай/, 29 января. /ТАСС/. Китайская авиакомпания China Eastern Airlines будет совершать прямые перелеты между Москвой и городом Шэньян в КНР. Церемония открытия рейса состоялась на проходящей в Шэньяне конференции по российско-китайскому торгово-экономическому сотрудничеству, передает корреспондент ТАСС.

В генконсульстве РФ в Шэньяне сообщили ТАСС, что это единственный прямой рейс между этим городом и Россией. Соглашение о запуске рейсов было подписано на открытии ярмарки-фестиваля "Сделано в России" в Шэньяне.

Шэньян - административный центр и крупнейший город провинции Ляонин, крупной сельскохозяйственной и промышленной базы на северо-востоке Китая. Население города превышает 10 млн человек.

В ярмарке-фестивале "Сделано в России", которая проходит с 27 января по 4 февраля в китайских городах Шэньян и Далянь, принимают участие около 130 компаний из 30 регионов РФ. Организаторы ожидают, что на выставке побывают порядка 3 млн человек.

Годы культуры России и Китая проходят в 2024-2025 годах. Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" дает старт серии мероприятий по продвижению российского экспорта в провинциях КНР в течение этих двух лет. Выставка проходит при поддержке Российского экспортного центра, правительства России и правительства провинции Ляонин.