Промышленный парк России и Китая в Шэньяне подписал соглашение с компаниями РФ

Среди них, в частности, "Объединенные кондитеры", Слуцкий сыродельный комбинат, "Сибсельмаш" и Международный деловой клуб "Москва - Пекин"

ШЭНЬЯН /Китай/, 29 января. /ТАСС/. Российско-китайский промышленный парк в городе Шэньян (провинция Ляонин, северо-восток КНР) подписал соглашение о сотрудничестве с компаниями РФ. Церемония подписания состоялась в понедельник на проходящей в Шэньяне конференции по российско-китайскому торгово-экономическому сотрудничеству, передает корреспондент ТАСС.

Среди подписавших соглашение российских компаний и организаций - "Объединенные кондитеры", Слуцкий сыродельный комбинат, "Сибсельмаш", Международный деловой клуб "Москва - Пекин", Центр развития предпринимательства Владивостока, производитель мороженного "Глобус-А", "Кейп Кофе" и холдинговая компания "Элинар". Также соглашение подписала казахстанская компания "Агрофирма Керуен".

Ранее на открытии ярмарки-фестиваля "Сделано в России" в Шэньяне Российский экспортный центр подписал меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с правительством шэньянского района Ляочжун, где расположен Российско-китайский промышленный парк.

В ярмарке-фестивале "Сделано в России", которая проходит с 27 января по 4 февраля в городах Шэньян и Далянь, принимают участие около 130 компаний из 30 регионов РФ. Среди них производители мясной продукции "Мираторг" и "Черкизово", пивоваренная компания "Балтика", холдинг "Объединенные кондитеры" и кондитерское объединение "Славянка", производитель макаронных изделий и муки "Макфа", производитель консервированной овощной продукции "Дядя Ваня", дальневосточная компания "Русский краб" и многие другие. На выставке представлено почти 1,5 тыс. наименований товаров. Цель мероприятия - заинтересовать и вовлечь посетителей в работу ярмарки и повысить узнаваемость продукции под брендом "Сделано в России". Организаторы ожидают, что на выставке побывают порядка 3 млн человек.

Годы культуры России и Китая проходят в 2024-2025 годах. Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" дает старт серии мероприятий по продвижению российского экспорта в провинциях КНР в течение этих двух лет. Выставка проходит при поддержке Российского экспортного центра, правительства России и правительства провинции Ляонин.