В Минцифры надеются на скорое принятие еще двух стандартов умного дома

Замминистра цифрового развития Андрей Заренин напомнил, что в мае 2023 года была утверждена стандартизация в области умных домов, принята программа до 2030 года

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Замминистра цифрового развития РФ Андрей Заренин надеется, что еще два стандарта, в которых описано, что такое умный многоквартирный дом, будут приняты в ближайшее время. Об этом он сообщил в ТАСС на пресс-конференции, посвященной внедрению в 2024 году национальных стандартов для умного дома.

"У нас приняты два стандарта, где описано, что такое умный многоквартирный дом. В ближайшее время, я надеюсь, будут приняты еще два стандарта", - сказал замминистра.

Он напомнил, что в 2021 году Минцифры вместе с Минпромторгом и Минстроем впервые системно подошли к вопросу сооружения в РФ зданий и сооружений, в том числе жилых многоквартирных домов, а в декабре того же года была создана рабочая группа. "Мы разработали проект концепции цифровизации многоквартирных домов и в ее рамках определили, что прежде всего ориентиром будут изменения в нормативно-правовые акты, нормативно-технические документы и, в том числе, в разработку национальных стандартов, их на тот момент не было", - добавил Заренин.

По словам замглавы Минцифры, в мае 2023 года совместно с Минстроем и с Минпромторгом утверждена стандартизация в области умных домов, принята программа до 2030 года. Заренин пояснил, что программой предусмотрена разработка и актуализация 77 нормативно-технических документов. "Это большой пересмотр стандартов. Документ состоит из семи крупных направлений, куда входят общие стандарты, требования к цифровой платформе, цифровому зданию, интеллектуальных системных элементов и требования к обмену данными методом испытания", - сказал замминистра.