"Союзмолоко" прогнозирует рост производства товарного молока на 3-4% в 2024 году

По словам гендиректора союза Артема Белова, прогнозируемое увеличение потребления молочных продуктов связано с ростом реальных располагаемых доходов населения и ростом спроса со стороны экспорта

КАЗАНЬ, 29 января. /ТАСС/. Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко") ожидает роста производства товарного (сырого) молока в России в 2024 году на 3-4% по сравнению с показателем за 2023 год. Об этом ТАСС на полях выставки "ТатАгроЭкспо" сообщил генеральный директор союза Артем Белов.

"Я думаю, что прирост производства товарного молока <…> составит порядка 3-4%. В абсолютном выражении это, наверное, порядка <…> 850 тыс. тонн. Я говорю именно о товарном молоке. <…> О том молоке, которое идет на переработку", - сказал Белов.

Он отметил, что, по прогнозам, 2024 год будет для отрасли достаточно сбалансированным, на что повлияет несколько факторов.

"Во-первых, мы прогнозируем продолжение роста потребления молока и молочных продуктов. Эта тенденция у нас началась в 2023 году и, скорее всего, сохранится в 2024 году. Связано, прежде всего, с ростом реальных располагаемых доходов населения. Это хорошая история. Вторая хорошая история - у нас будет серьезный рост спроса со стороны экспорта", - сказал Белов, добавив, что эти факторы создают хорошую основу для развития производства и переработки.