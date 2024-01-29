На Украине допустили, что тарифы на электроэнергию вырастут вдвое в 2024 году

Депутат Верховной рады Сергей Нагорняк сообщил, что дефицит электроэнергии в системе фиксировался в ноябре и декабре

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Тарифы на электроэнергию на Украине вырастут в два раза. Об этом сообщил депутат Верховной рады, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк.

Отвечая на вопрос о росте цен на электричество в интервью украинскому изданию "Телеграф", парламентарий отметил, что "цена вырастет примерно вдвое от сегодняшних цифр, то есть будет чуть меньше 6 гривен [за кВт⋅ч] (14,3 рубля)".

"К этому решению нас подталкивают партнеры. Мы хорошо помним публичное письмо Белого дома украинским властям с перечнем реформ, которые Киеву желательно выполнить, чтобы и дальше получать финансовую и военную помощь от США. Это письмо пришло в сентябре 2023 года, среди перечня реформ были либерализация тарифов на природный газ и электроэнергию и для населения, и для коммунальных предприятий. По этой реформе отведен дедлайн 12 месяцев, то есть она должна быть завершена к сентябрю 2024 года", - подчеркнул Нагорняк.

Сейчас, согласно данным украинских СМИ, тариф на электроэнергию для населения составляет 2 гривны 64 копейки (около 6,3 рубля).

Говоря о состоянии энергосистемы Украины, депутат сообщил, что дефицит электроэнергии в системе фиксировался в ноябре и декабре. "Сбалансировать систему удалось в результате аварийной помощи от стран-партнеров - Румынии, Словакии, Польши, Молдавии и коммерческого импорта электроэнергии из европейских стран", - объяснил Нагорняк.

Он также отметил, что декларации чиновников о наличии трехуровневой защиты энергетических объектов Украины "не совсем соответствуют действительности".