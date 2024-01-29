Решетников заявил, что тренд на снижение инфляции можно оценить в ближайшие недели

По данным Минэкономразвития, годовая инфляция с 16 по 22 января замедлилась до 7,28%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Темпы роста инфляции и динамику показателя можно будет оценить в ближайшие недели. Об этом журналистам сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, отвечая на вопрос о перспективах снижения инфляционного давления в стране.

"В принципе цифры последней недели вы видите уже год к году у нас 7,28-7,3%. Давайте подождем, посмотрим несколько недель ближайших, и можно будет сделать выводы", - сказал он.

Министр также напомнил, что Минэкономразвития оценивает прогноз роста ВВП России на 2024 год. "Сейчас мы делаем оценку прогноза, поэтому своевременно все предъявим, - сказал Решетников. - Давайте дождемся, у нас пока даже данных нет по итогам 2023 года. Сейчас первая оценка будет".

Согласно данным Минэкономразвития, годовая инфляция в РФ с 16 по 22 января замедлилась до 7,28% с 7,4% неделей ранее.

В 2024 году министерство прогнозирует инфляцию в РФ на уровне 4,5%. В 2023 году этот показатель был зафиксирован на отметке 7,42%.