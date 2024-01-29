Кабмин предложил Силуанова, Чернышенко, Орешкина и Колычева в набсовет Сбера

Официально Сбер не публикует состав наблюдательного совета

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Министр финансов РФ Антон Силуанов, его заместитель Владимир Колычев, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и помощник президента РФ Максим Орешкин выдвинуты в наблюдательный совет Сбербанка. Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства РФ.

"Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации в наблюдательный совет публичного акционерного общества "Сбербанк России" (город Москва) согласно приложению", - говорится в документе. В нем в качестве кандидатов указаны Силуанов, Колычев, Чернышенко и Орешкин.

Сбербанк в 2023 году сообщал, что переизбрал состав наблюдательного совета в прежнем составе. В него вошли 14 человек, из которых половину составили независимые директора. При этом официально Сбер не публикует состав наблюдательного совета.

Контрольный пакет акций Сбербанка находится у правительства, ему принадлежат 52,32% обыкновенных акций и 50% плюс одна акция в уставном капитале.