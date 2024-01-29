Вопрос привлечения РЖД средств из ФНБ на реконструкцию Восточного полигона не обсуждается

Глава РЖД Олег Белозеров уточнил, что сам проект реконструкции пока обсуждают

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Вопрос привлечения средств из ФНБ на реконструкцию Восточного полигона в этом году не обсуждается. Об этом сообщил журналистам глава РЖД Олег Белозеров.

"Нет, - сказал Белозеров, отвечая на соответствующий вопрос. - И даже не обсуждается".

Он уточнил, что сам проект реконструкции Восточного полигона пока что обсуждается. "Уточняются цифры и механизмы подхода. Поэтому в зависимости от того, какими будут итоговые решения, как сбалансировать это решение, будет понятно, какие источники [финансирования] существуют, и какие нужно будет добавить", - отметил он.

Ранее сообщалось, что предварительная стоимость II этапа строительства Восточного полигона на 2023-2024 годы за счет собственных средств РЖД оценивается в размере 1,08 трлн рублей. При этом финансирование III этапа модернизации Восточного полигона оценивается в размере 2 трлн рублей.

О Восточном полигоне

Транссибирская железнодорожная магистраль (старое название - Великий Сибирский путь) - самая длинная железная дорога в мире (9 тыс. 288,2 км), соединяет Москву и Владивосток. Является важнейшей частью транспортного коридора между Европой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. БАМ - железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй (наряду с Транссибом) магистральный железнодорожный выход России к Тихому океану. Общая протяженность дороги - 4,3 тыс. км.