Болгария подтверждает план перехода на евро в начале 2025 года

В июне Еврокомиссия должна представить доклад о возможности вступления страны в Еврозону

СОФИЯ, 29 января. /ТАСС/. Власти Болгарии подтверждают дату возможного вступления в еврозону - 1 января 2025 года. Об этом в заявлении по итогам встречи с греческим коллегой Ставросом Папаставру сообщил министр финансов Болгарии Асен Василев.

"Греция поддерживает полноценное членство Болгарии в Шенгене, что означает полное открытие сухопутных границ и облегчение движения транспорта, а также наше членство в еврозоне, которое ожидается с 1 января 2025 года", - сказал Василев.

В ноябре 2023 года болгарское правительство приняло изменения по работе Координационного совета по подготовке Болгарии к членству в еврозоне, ему было поручено продолжать практическую подготовку к переходу на евро с начала 2025 года.

Тем не менее, эксперты сомневаются, что Болгарии удастся реализовать этот план в связи с высоким уровнем инфляции в стране, хотя остальным требованиям еврозоны страна соответствует. Европейская комиссия должна представить доклад о возможности вступления Болгарии в еврозону в июне.