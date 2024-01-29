В Минэкономразвития появится новый департамент по работе со странами Африки

В министерстве отметили, что роль Африки в международных экономических процессах значительно выросла, и интерес российского бизнеса к континенту также увеличился

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. В Минэкономразвития России появится новый, 38-й департамент. Это следует из проекта постановления правительства, который есть в распоряжении ТАСС.

В министерстве, отвечая на соответствующий вопрос, подтвердили появление нового департамента и сообщили, что он будет заниматься вопросами взаимодействия со странами Африки.

"В числе направлений работы нового департамента - усиление роли и расширение географического охвата механизмов по содействию торгово-экономическому сотрудничеству со странами Африканского континента, включая межправительственные комиссии и рабочие группы, - рассказали ТАСС в Минэкономразвития. - Перед министерством поставлены задачи по созданию концептуальных подходов к расширению торгово-экономических отношений с африканскими странами и качественному административному сопровождению выхода российских компаний на рынки Африки".

В МЭР добавили, что роль Африки в международных экономических процессах значительно выросла, и интерес российского бизнеса к континенту также увеличился.

В августе 2023 года глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства заявил, что предлагает создать в курируемом министерстве дополнительный департамент по работе со странами Африки.

По его словам, работа на африканском направлении потребует дополнительных "рук" и компетенций в Минэкономразвития. Он также напомнил, что Россия помогает готовить для Африки медиков, учителей, инженеров, управленцев, специалистов для промышленности. Это, в том числе и те кадры, которые потребуются для совместных проектов. Кроме того, министр указал на большой объем работы по поддержке экспорта, инвестиций, устойчивому развитию и гуманитарному треку.