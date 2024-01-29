"Бердянский мясокомбинат" и "Донтехсвязь" стали участниками СЭЗ в Новороссии

Свободная экономическая зона будет работать до 31 января 2050 года

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 января. /ТАСС/. Бердянский мясокомбинат, который является крупнейшим в Новороссии производителем мясной продукции, стал участником свободной экономической зоны. Об этом сообщили в Фонде развития территорий, выполняющем функции управляющей компании СЭЗ.

"Крупнейший в новых регионах производитель мясной продукции стал участником свободной экономической зоны. Предприятие из Запорожской области приобретет оборудование для производства, упаковки и хранения мясной, колбасной и хлебобулочной продукции, закупит грузовой транспорт, обновит фасады фирменной торговой сети, в которую входит более 60 магазинов", - говорится в Telegram-канале фонда.

Статус участника СЭЗ получила еще одна компания из Донецкой Народной Республики - ООО "Донтехсвязь". В Фонде развития территорий уточнили, что предприятие "наладит производство по выпуску тары для кабельной продукции, крепежных изделий и стальной проволоки".

Свободная экономическая зона учреждена по поручению президента РФ 24 июня 2023 года в Новороссии - на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, во внутренних морских водах и в территориальном море России, примыкающих к территориям ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Для участников СЭЗ созданы максимально благоприятные условия, чтобы они смогли эффективно реализовать свой потенциал и внести вклад в перезапуск экономики своих регионов. СЭЗ будет работать до 31 января 2050 года, этот срок может быть продлен или прекращен досрочно. Свободная экономическая зона предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, который включает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, иные меры.

"На сегодняшний день количество участников СЭЗ в новых регионах достигло 75. Они направят на развитие своих проектов более 40,5 млрд рублей и обеспечат занятость более 42 тыс. человек", - приводит Telegram-канал слова генерального директора Фонда развития территорий Ильшата Шагиахметова.