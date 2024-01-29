Провозные мощности Восточного полигона могут вырасти до не менее 270 млн тонн

Предложения РЖД и грузоотправителей одобрили на заседании рабочей группы по развитию Восточного полигона

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Проведение дополнительных мероприятий по развитию БАМа и Транссиба позволят увеличить пропускную способность с 255 млн тонн до не менее 270 млн тонн грузов. Предложения "Российских железных дорог" (РЖД) и грузоотправителей были одобрены на заседании рабочей группы по развитию Восточного полигона, сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

Белоусов провел заседание рабочей группы по определению параметров реализации инвестиционного проекта "Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей (третий этап)". Мероприятие прошло с участием представителей РЖД и грузоотправителей. В соответствии с поручением президента РФ на заседании были рассмотрены предложения грузоотправителей по оптимизации технологических и организационных решений, а также предложения по первоочередным мероприятиям инвестиционного проекта.

"По итогам обсуждения единогласно одобрены согласованные предложения грузоотправителей и ОАО "РЖД" по дополнительным мероприятиям развития Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. С учетом строительства второго Северомуйского, второго Кодарского и Кузнецовского тоннелей, а также строительства предусмотренного поручением президента моста через реку Амур, реализация предложенных мероприятий позволит удовлетворить потребности грузоотправителей в увеличении пропускной способности Восточного полигона с 255 млн тонн до не менее 270 млн тонн грузов. А также сбалансировать развитие железнодорожной инфраструктуры с функционированием портов Приморья и Хабаровского края и железнодорожными пунктами пропуска через государственную границу Российской Федерации", - говорится в сообщении.

"Считаем, что реализация предложений грузоотправителей позволит резко снизить - практически в два раза - инвестиционные затраты при создании дополнительной провозной мощности", - процитировали слова Белоусова в его секретариате.

РЖД и членам рабочей группы поручено по итогам обсуждения оперативно сформировать актуализированный перечень участков проекта с учетом предложений потребителей услуг ОАО "РЖД". "Совместно с Главгосэкспертизой определить параметры стоимости таких участков, сроки и механизм реализации обновленных мероприятий. В том числе в рамках государственно-частного партнерства", - сказано в сообщении.