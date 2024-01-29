Дума рассмотрит законопроекты об инжиниринговых услугах и ликвидации финкомпаний

По словам первого вице-спикера нижней палаты парламента Александра Жукова, в частности, депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект о так называемых наливайках

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Госдума на этой неделе рассмотрит в первом чтении законопроект, касающийся создания правовых основ развития инжиниринговых услуг и промышленного дизайна, а также законопроект о совершенствовании ликвидационных процедур в отношении финансовых организаций. Об этом сообщил журналистам по итогам заседания совета Думы первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

"В первом чтении рассмотрим изменения в закон о "О промышленной политике в Российской Федерации", касающийся создания правовых основ развития инжиниринговых услуг и промышленного дизайна, которыми устанавливается правовое регулирование отношений, возникающих при осуществлении инжиниринговой деятельности и услуг в области промышленного дизайна", - сказал парламентарий.

"Также рассмотрим вопрос о совершенствовании ликвидационных процедур в отношении финансовых организаций. Законопроект направлен на повышение эффективности проведения ликвидационных процедур финансовых организаций (кредитных организаций, страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов) в случае, когда учредители финансовой организации или третьи лица в любое время со дня вступления в законную силу решения арбитражного суда заявляют о намерении погасить ее задолженность и после исполнения такого намерения приобрести право собственности на имущество финансовой организации", - добавил он.

Кроме того, по словам Жукова, депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект о так называемых наливайках, который предполагает совершенствование законодательного регулирования розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и прилегающих к ним территориях. Документ будет рассмотрен с приглашением регионов по видео-конференц-связи.