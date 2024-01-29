"Мегамаркет" в 2023 году увеличил оборот до более 312 млрд рублей

Ассортимент на площадке вырос вдвое

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Маркетплейс "Мегамаркет" увеличил оборот в 2023 году в пять раз по сравнению с показателем за 2022 год - до более 312 млрд рублей. Ассортимент вырос вдвое, говорится в сообщении онлайн-площадки.

"Мультикатегорийный маркетплейс "Мегамаркет" подвел итоги за 2023 год: оборот площадки увеличился в пять раз по сравнению с результатами всего 2022 года, достигнув показателя свыше 312 млрд рублей. <…> Ассортимент вырос более чем в два раза, с 30,9 млн до 66,3 млн товаров", - говорится в сообщении.

Онлайн-площадка указывает, что самый большой рост по обороту за год показали такие категории, как "Смартфоны и аксессуары" (плюс 750%), "Мебель" (плюс 641%) и "Обувь" (плюс 594%).

Количество заказов за 2023 год выросло почти в три раза. В свою очередь количество уникальных посетителей площадки в месяц повысилось за год в 2,5 раза - до 47 млн человек.

Одновременно к площадке присоединились в два раза больше продавцов, чем годом ранее. Кроме того, маркетплейс продолжил развивать инфраструктуру для продавцов и увеличил количество складов. Так, по итогам 2023 года "Мегамаркет" доставляет товары в более чем 76 тыс. пунктов выдачи заказов и постаматов в России.