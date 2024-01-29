Луганский завод стройматериалов стал резидентом СЭЗ в Новороссии

Завод планирует минимум вдвое нарастить объемы производства, а также модернизировать производственную площадку

ЛУГАНСК, 29 января. /ТАСС/. Луганский завод по производству стройматериалов "Лидер строй-панель", действующий в ЛНР, стал резидентом свободной экономической зоны (СЭЗ), сообщается в Telegram-канале Минпромторга республики.

"Первое предприятие из ЛНР по производству стройматериалов стало участником СЭЗ. Из 43 компаний-резидентов свободной экономической зоны от ЛНР "Лидер строй-панель" стало первым производителем строительной продукции. Предприятие специализируется на производстве профлиста, металлочерепицы, сэндвич-панелей и других видов продукции", - сказано в сообщении.

Завод планирует минимум вдвое нарастить объемы производства, а также модернизировать производственную площадку. "В рамках вступления в СЭЗ мы планируем реконструкцию цеха проката профилированного листа и металлочерепицы. Мы планируем его модернизировать, автоматизировать процессы, <...> чтобы увеличить выход листа непосредственно в смену", - цитирует ведомство гендиректора завода Марину Морозову.

Завод стройматериалов из ЛНР - не единственный, о котором сообщается в нынешний понедельник как о новом резиденте СЭЗ. Состав участников свободной экономической зоны также пополнили ООО "Бердянский мясокомбинат" в Запорожье и ООО "Донтехсвязь" в ДНР. Первый участник - крупнейший в Новороссии производитель мясной продукции, специализация другого - производство по выпуску тары для кабельной продукции, крепежных изделий и стальной проволоки.

СЭЗ учреждена по поручению президента РФ 24 июня 2023 года в Новороссии - на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, во внутренних морских водах и в территориальном море РФ, примыкающих к территориям ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Для участников СЭЗ созданы максимально благоприятные условия, чтобы они смогли эффективно реализовать свой потенциал и внести вклад в перезапуск экономики своих регионов. СЭЗ будет работать до 31 января 2050 года, этот срок может быть продлен или прекращен досрочно. Свободная экономическая зона предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, который включает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, иные меры.

В настоящее время в СЭЗ участвуют 75 резидентов, из которых - 43 из Луганской Народной Республики. Как сообщил ранее в понедельник телеграм-канал Фонда развития территорий (выполняет функции управляющей компании СЭЗ) со ссылкой на своего гендиректора Ильшата Шагиахметова, "на сегодняшний день количество участников СЭЗ в новых регионах достигло 75; они направят на развитие своих проектов более 40,5 млрд рублей и обеспечат занятость более 42 тысяч человек".