На Украине заявили об ужесточении правила для агропроизводителей при экспорте в ЕС

Нарушитель сможет подать заявление о возвращении верифицированного статуса не ранее, чем через полгода

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Правительство Украины приняло постановление об ужесточении экспортных правил для украинских поставщиков аграрной продукции. Об этом заявил министр агрополитики и продовольствия Николай Сольский в ходе онлайн-встречи с болгарским коллегой Кириллом Ватевым.

"Правительство приняло постановление, согласно которому совершенствуются правила экспорта отдельных видов сельскохозяйственной продукции, чтобы предотвратить злоупотребления, - говорится на странице украинского Минагрополитики в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). - Отныне предприятие может быть исключено из перечня верифицированных субъектов агропромышленного комплекса, если от Болгарии, Румынии, Словакии, Венгрии или Польши поступит информация, что продукция, загруженная для транзита через эти страны, на самом деле осталась в одной из этих стран".

Нарушитель сможет подать заявление о возвращении верифицированного статуса не ранее, чем через полгода.

Осенью 2023 года страны Центральной Европы были вынуждены ввести запрет на импорт аграрной продукции с Украины, поскольку Еврокомиссия отказалась продлить истекшее 15 сентября эмбарго на поставки в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Правительство Венгрии в одностороннем порядке оставило в силе эмбарго и распространило его еще на 20 видов украинской сельхозпродукции, в том числе на крупы, мясо, яйца, растительное масло, овощи, мед. Польша и Словакия также объявили о сохранении запрета на поставки зерна с Украины.

15 января Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия предложили Еврокомиссии восстановить таможенные пошлины на сельхозпродукцию с Украины и обязать украинских сельхозпроизводителей придерживаться стандартов, принятых на рынке ЕС. Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что после отмены в 2022 году таможенных пошлин и квот на поставки аграрных товаров с Украины фермеры в странах Центральной Европы понесли значительные потери. Из-за различных стандартов производства и размеров сельхозугодий более дешевая украинская продукция вытесняет продукцию европейских фермеров с их традиционных экспортных рынков, отметил глава Минсельхоза.