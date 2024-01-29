Херсонские фермеры получили почти 1,7 млрд рублей субсидий за 2023 год

Это практически в 12 раз больше, чем в 2022 году, сообщил председатель регионального правительства Андрей Алексеенко

ГЕНИЧЕСК, 29 января. /ТАСС/. Херсонские фермеры получили за прошлый год почти 1,7 млрд рублей государственных субсидий, сообщил в своем Telegram-канале председатель регионального правительства Андрей Алексеенко.

"За 2023 год наши фермеры и хозяйства получили 1 миллиард 670 миллионов рублей государственных субсидий. Это практически в 12 раз больше, чем в 2022 году", - написал Алексеенко.

При поддержке Минсельхоза России власти Херсонской области ввели ряд новых видов господдержки, например, на посев яровых культур, производство ягод. По другим, как на производство овощей, существенно увеличили ставки субсидий.

Деньги на развитие своего производства получила почти половина зарегистрированных в области предприятий. Они смогли заранее по оптимальным ценам закупить ГСМ, средства защиты и удобрения, вовремя провести подкормку полей, увеличить посевные площади урожая 2024 года.

Также фермеры смогли приобрести запас семенного фонда на тот случай, если этой зимой пострадает часть озимых и их придется пересевать.